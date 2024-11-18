Водителям Башкирии напомнили о правилах вождения в зимних условиях

В региональном ДОСААФ рассказали журналисту «Электрогазеты», как автомобилистам подготовиться к осенне-зимнему периоду скользких дорог.
Самое главное — нужно вовремя «переобуть» летнюю резину на зимнюю. Необходимо следить за тем, чтобы протектор на ней был в порядке, «лысую» лучше вовремя менять на новую, отметила заместитель председателя ДОСААФ РБ Гульнара Мануйлина.
Она напомнила, что во время заноса нужно отпустить тормоз и восстановить управление.
Зимой важно увеличивать дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров. Скоростной режим выбирать в зависимости от типа дороги, погодных условий и с учетом своего опыта вождения. Особое внимание рекомендуется уделить набору вещей, которые нужно иметь водителю на случай непредвиденных обстоятельств: теплую одежду, инструменты, трос, заряженный телефон и достаточное количество топлива в бензобаке.