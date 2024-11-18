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Водителям Башкирии напомнили о правилах вождения в зимних условиях

В ноябре, пока не установится снежный покров, погода часто преподносит сюрпризы водителям: бесконечно идут то дожди, то снег, образуется гололедица.

Сейчас в Трентоне: +14° 4 м/с 58% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: Башинформ

В региональном ДОСААФ рассказали журналисту «Электрогазеты», как автомобилистам подготовиться к осенне-зимнему периоду скользких дорог.

Самое главное — нужно вовремя «переобуть» летнюю резину на зимнюю. Необходимо следить за тем, чтобы протектор на ней был в порядке, «лысую» лучше вовремя менять на новую, отметила заместитель председателя ДОСААФ РБ Гульнара Мануйлина.

Она напомнила, что во время заноса нужно отпустить тормоз и восстановить управление.

Зимой важно увеличивать дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров. Скоростной режим выбирать в зависимости от типа дороги, погодных условий и с учетом своего опыта вождения. Особое внимание рекомендуется уделить набору вещей, которые нужно иметь водителю на случай непредвиденных обстоятельств: теплую одежду, инструменты, трос, заряженный телефон и достаточное количество топлива в бензобаке.