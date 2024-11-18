Водителям Башкирии напомнили о правилах вождения в зимних условиях

Зимой важно увеличивать дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров. Скоростной режим выбирать в зависимости от типа дороги, погодных условий и с учетом своего опыта вождения. Особое внимание рекомендуется уделить набору вещей, которые нужно иметь водителю на случай непредвиденных обстоятельств: теплую одежду, инструменты, трос, заряженный телефон и достаточное количество топлива в бензобаке.