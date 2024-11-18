Стало известно, в какие страны можно улететь зимой прямым рейсом из Уфы

Напрямую из международного аэропорта Уфы можно будет вылететь в 11 стран. Среди них — Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Египет, Казахстан, ОАЭ, Таджикистан, Тайланд, Турция и Узбекистан.
«Перед вылетом всегда интересуйтесь эпидемиологической ситуацией в стране прилета, — советуют в Роспотребнадзоре. — Если покупаете билет через турфирму, то они обязаны предоставить вам эту информацию. Если вы организовываете поездку и перелет сами, то и узнавать об этом придется самостоятельно».
Найти такую информацию жителям Башкирии, выезжающим за рубеж, можно на сайте управления Роспотребнадзора по РБ в разделе «Санитарно-эпидемиологическая обстановка», в подразделе Выезжающим за рубеж.
Как сообщал Башинформ, 15 ноября в уфимском аэропорту проводили первую группу туристов, которые в рамках республиканского проекта «Башкирское долголетие. Туризм» улетели в Узбекистан. Это первая группа из 50 человек. До конца года запланировали отдых еще двух — они вылетят 29 ноября и 13 декабря, сообщил тогда в своем телеграм-канале Глава Башкирии Радий Хабиров.