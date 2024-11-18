Стало известно, в какие страны можно улететь зимой прямым рейсом из Уфы

«Перед вылетом всегда интересуйтесь эпидемиологической ситуацией в стране прилета, — советуют в Роспотребнадзоре. — Если покупаете билет через турфирму, то они обязаны предоставить вам эту информацию. Если вы организовываете поездку и перелет сами, то и узнавать об этом придется самостоятельно».