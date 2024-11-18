Сын экс-чиновника, вернувшийся в Пермь с Бали, занялся продвижением местной кофейни

Весной региональные СМИ сообщали, что Илья Демкин продал свою квартиру в Перми, на что указал в описании к опубликованному 5 апреля видео. При этом ролик, в котором он заявляет об отсутствии желания возвращаться в Пермь, появился на несколько дней позже. Сейчас второе видео на странице господина Демкина отсутствует. Осенью этого года Демкин-младший вернулся на территорию краевой столицы.