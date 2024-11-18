Сын экс-чиновника, вернувшийся в Пермь с Бали, занялся продвижением местной кофейни

«Ошибаться не страшно, важно не ошибаться дважды», — сказал господин Демкин. Ранее Демкин-младший поделился резонансной видеозаписью, где категорично заявлял, что не намерен возвращаться в Пермь.
Из открытых данных следует, что развитием заведения Tarocchi занимается средний сын экс-главы Перми Алексея Демкина Егор Демкин. Основателем и владелицей кофейни является соучредительница ООО «ПЗСП-Инвест» Елена Демкина.
Весной региональные СМИ сообщали, что Илья Демкин продал свою квартиру в Перми, на что указал в описании к опубликованному 5 апреля видео. При этом ролик, в котором он заявляет об отсутствии желания возвращаться в Пермь, появился на несколько дней позже. Сейчас второе видео на странице господина Демкина отсутствует. Осенью этого года Демкин-младший вернулся на территорию краевой столицы.
Вскоре после произошедшего вице-премьер пермского правительства Алексей Демкин по собственному желанию уволился с должности. Поводом для такого решения послужили высказывания его сына. При этом господин Демкин сообщил о намерении продолжить свою деятельность на территории Пермского края.