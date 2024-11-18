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Посылку с 37 телефонами хотели передать осужденному из колонии Саянска

Неизвестные пытались перекинуть сверток, однако у них не хватило сил.

Источник: ГУФСИН по Иркутской области

В исправительной колонии № 32 города Саянска нашли «посылку», в которой находилось 37 мобильных телефонов и девять сим-карт. В ночь с 14 на 15 ноября 2024 неизвестные пытались перекинуть сверток прямо на охраняемую территорию, однако у них не хватило сил. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФСИН России по Иркутской области.

По всей видимости, гаджеты должен был забрать кто-то из осужденных, но «план» не удался. Правоохранители в кратчайшие сроки нашли партию и изъяли.

— Напомним, за передачу либо попытку передачи средств мобильной связи людям, находящимся в местах лишения свободы, грозит штраф в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, — уточнили в пресс-службе ГУФСИН.

После проведения служебной проверки телефоны уничтожат. Кстати, нарушители успели скрыться.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что заключенный из Братского района попался на телефонном мошенничестве.