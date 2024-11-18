Посылку с 37 телефонами хотели передать осужденному из колонии Саянска

В исправительной колонии № 32 города Саянска нашли «посылку», в которой находилось 37 мобильных телефонов и девять сим-карт. В ночь с 14 на 15 ноября 2024 неизвестные пытались перекинуть сверток прямо на охраняемую территорию, однако у них не хватило сил. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФСИН России по Иркутской области.