Предложения новочеркасских рационализаторов позволили сэкономить более 3 млн рублей

Новаторы традиционно вносят множество предложений, которые направлены на значительное улучшение производственной культуры, условий труда и безопасности на рабочих местах. Так, в результате рационализаторской деятельности работников Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») за 10 месяцев текущего года было сэкономлено свыше 3 млн рублей. А труд заводчан-новаторов позволил сэкономить на сырье и материалах, снизить трудозатраты, повысить качество и надежность выпускаемой продукции.
Отмечается, что с января по октябрь было подано 5 рационализаторских предложений (РП), а также 650 предложений по улучшениям (ППУ), 636 из них внедрены.
Успешную новаторскую работу продемонстрировали рабочие завода — операторы станков с программным управлением тележечного цеха Андрей Тоцкий и Сергей Потапов. Они не только разработали, но и самостоятельно изготовили приспособление для обработки деталей, используемых при монтаже электровозных тележек. Благодаря их предложению стало возможным одновременно обрабатывать 12 фланцев вместо одного, как это было раньше. После внедрения разработки время выполнения операции на фрезерном станке сократилось на 20 минут. На данный момент в цехе используются 19 таких устройств.
В ходе заводского конкурса «Лучшее предложение по улучшениям» Андрей Тоцкий и Сергей Потапов заняли первое место.
Руководство НЭВЗа оказывает новаторскому движению постоянное внимание и поддержку. Это способствует улучшению эффективности рационализаторской работы.