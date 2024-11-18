Предложения новочеркасских рационализаторов позволили сэкономить более 3 млн рублей

Успешную новаторскую работу продемонстрировали рабочие завода — операторы станков с программным управлением тележечного цеха Андрей Тоцкий и Сергей Потапов. Они не только разработали, но и самостоятельно изготовили приспособление для обработки деталей, используемых при монтаже электровозных тележек. Благодаря их предложению стало возможным одновременно обрабатывать 12 фланцев вместо одного, как это было раньше. После внедрения разработки время выполнения операции на фрезерном станке сократилось на 20 минут. На данный момент в цехе используются 19 таких устройств.