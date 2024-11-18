Кодинск и Богучаны станут «Столицами здоровья»

В каждом городе фестиваля пройдет семейный праздник здоровья «Карапузы, на старт!». Его девиз — «Расти здоровым, малыш!». Организаторы уверены, вести здоровый образ жизни можно и нужно с пеленок. Ноябрьский семейный праздник здоровья будет посвящен Году семьи и Дню матери. Его участниками станут 100 малышей Богучан и Кодинска от 8 месяцев до 4,5 лет.