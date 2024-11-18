Кодинск и Богучаны станут «Столицами здоровья»

Жители северных территорий края смогут поучаствовать в мероприятиях, рассчитанных на разные возрастные группы. Малыши станут участниками семейного праздника здоровья «Карапузы, на старт!». Люди серебряного возраста смогут посетить образовательную площадку «Активное долголетие» с лекциями, дегустациями, презентациями и профилактическими осмотрами.
Для жителей Кодинска и Богучан площадка «Активное долголетие» стартует в 11:00 часов лекцией о бесплатных аптечных услугах, современных электронных сервисах — рецептах и сертификатах для льготополучателей разных категорий, людей с инвалидностью, горожан серебряного возраста.
В 12:00 часов начнет работу площадка «Ваше здоровье». Здесь посетители смогут на организованной «Губернскими аптеками» локации проверить остроту зрения, состояние стопы, измерить рост и вес, почистить очки, протестировать домашние массажеры, натуральную аптечную косметику, познакомиться с витаминизированными киселями и сибирскими фиточаями.
В ходе мастер-классов у гостей фестиваля будет возможность проконсультироваться о мерах поддержки и государственных услугах для пенсионеров и льготников в части ухода и заботы со специалистами социальной защиты, комплексных центров социального обслуживания населения, Социального фонда России.
Также пришедшие смогут купить новую аптечку или принести на площадки фестиваля просроченные и испорченные препараты на утилизацию.
Самая любимая часть всех пожилых гостей фестиваля — дегустация сибирских чаев из трав, презентация натуральной аптечной косметики и финальное чаепитие «Рецепты здоровья». Во время чаепития гости рассказывают о своих секретах сохранения физического здоровья и бодрости духа, делятся впечатлениями.
Все гости фестиваля получат в подарок журнал о здоровом образе жизни в серебряном возрасте.
Отметим, что фестиваль «Столица здоровья» проводится при поддержке компании «Губернские аптеки» и «Комсомольской правдой».
В Кодинске фестиваль пройдет в здании районного дома культуры «Рассвет» (ул. Колесниченко, 6а). Группа праздника vk.com/event227892410.
В Богучанах площадкой фестиваля станет межпоселенческая центральная районная библиотека (ул. Октябрьская, 86), также свои площадки здоровья откроет Центральная районная больница. Группа фестиваля vk.com/event227855068.
В каждом городе фестиваля пройдет семейный праздник здоровья «Карапузы, на старт!». Его девиз — «Расти здоровым, малыш!». Организаторы уверены, вести здоровый образ жизни можно и нужно с пеленок. Ноябрьский семейный праздник здоровья будет посвящен Году семьи и Дню матери. Его участниками станут 100 малышей Богучан и Кодинска от 8 месяцев до 4,5 лет.