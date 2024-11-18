Тепло и дожди: синоптики рассказали, какой будет погода на неделе

Сегодня, 18 ноября.
На большей части территории Узбекистана сохранится сухая и тёплая погода. Температура воздуха днём составит +15…+20 градусов, что довольно необычно для второй половины ноября.
Однако в Ферганской долине из-за густых туманов температура не поднимется выше +8…+11 градусов.
Дожди возможны местами в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях и утром в Ташкентской области. Осадки будут преимущественно небольшими.
19 ноября.
Дожди ожидаются на большей части территории республики, кроме северо-западных, восточных районов и крайнего юга.
Температура воздуха:
Ночью: +3…+8 градусов.
Днём: +13…+18 градусов.
20 ноября.
Дожди сохранятся в областях Ферганской долины. В остальных регионах осадки маловероятны.
Ночью: +3…+8 градусов.
Днём: +13…+18 градусов.
В отдельных районах республики возможны осадки. Температура существенно не изменится:
Ночью: +3…+8 градусов.
Днём: +13…+18 градусов.
Особенности погоды.
Местами по республике ожидается туман.
В предгорных и горных районах с 18 по 22 ноября временами возможны осадки в виде дождя и снега. На
Прогноз для Ташкента.
18 ноября: без осадков, температура +18…+20 градусов.
19 ноября: временами дождь, температура ночью: +5…+8 градусов, днём: +13…+18 градусов.
22 ноября: без осадков, температура ночью: +5…+8 градусов, днём: +13…+18 градусов.