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Тепло и дожди: синоптики рассказали, какой будет погода на неделе

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю. Узбекистанцев ждёт тёплая для ноября погода с дневными температурами до +20 градусов и ночными до +8 градусов.

Сейчас в Трентоне: +14° 4 м/с 58% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: Vaib.Uz

Сегодня, 18 ноября.

На большей части территории Узбекистана сохранится сухая и тёплая погода. Температура воздуха днём составит +15…+20 градусов, что довольно необычно для второй половины ноября.

Однако в Ферганской долине из-за густых туманов температура не поднимется выше +8…+11 градусов.

Дожди возможны местами в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях и утром в Ташкентской области. Осадки будут преимущественно небольшими.

19 ноября.

Дожди ожидаются на большей части территории республики, кроме северо-западных, восточных районов и крайнего юга.

Температура воздуха:

Ночью: +3…+8 градусов.

Днём: +13…+18 градусов.

20 ноября.

Дожди сохранятся в областях Ферганской долины. В остальных регионах осадки маловероятны.

Ночью: +3…+8 градусов.

Днём: +13…+18 градусов.

21—22 ноября.

В отдельных районах республики возможны осадки. Температура существенно не изменится:

Ночью: +3…+8 градусов.

Днём: +13…+18 градусов.

Особенности погоды.

Местами по республике ожидается туман.

В предгорных и горных районах с 18 по 22 ноября временами возможны осадки в виде дождя и снега. На 19—20 ноября прогнозируются местами сильные осадки.

Прогноз для Ташкента.

18 ноября: без осадков, температура +18…+20 градусов.

19 ноября: временами дождь, температура ночью: +5…+8 градусов, днём: +13…+18 градусов.

20—21 ноября: возможны небольшие дожди, температура ночью: +5…+8 градусов, днём: +13…+18 градусов.

22 ноября: без осадков, температура ночью: +5…+8 градусов, днём: +13…+18 градусов.