В Красноярском крае помощника мошенника отправили на шесть лет в колонию

Мужчина нашел подработку в интернете еще в январе 2024 года и попался на схеме «Ваш родственник попал в ДТП», когда выполнял свое первое задание. Он приехал к 76-летнему пенсионеру, которого мошенники убедили собрать 290 тысяч рублей на «спасение от уголовной ответственности» его супруги — «виновницы аварии». После получения денег пособник аферистов столкнулся в дверях с вернувшейся домой женой хозяина квартиры, которая ни в какое дорожно-транспортное происшествие не попадала. Гость поспешил исчезнуть из квартиры со словами, что пошел приглашать понятых, чтобы разбираться в ситуации. А сам пошел к банкомату перевести деньги подельнику и оставить себе обещанное им вознаграждение — 20 тысяч рублей.