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В Красноярском крае помощника мошенника отправили на шесть лет в колонию

Курьера афериста из Красноярска осудили за обман пенсионера на 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске осудили 45-летнего курьера мошенников, который похитил у пожилого человека около 300 тысяч рублей и почти все их перечислил анонимному работодателю под ником Эскобар.

Мужчина нашел подработку в интернете еще в январе 2024 года и попался на схеме «Ваш родственник попал в ДТП», когда выполнял свое первое задание. Он приехал к 76-летнему пенсионеру, которого мошенники убедили собрать 290 тысяч рублей на «спасение от уголовной ответственности» его супруги — «виновницы аварии». После получения денег пособник аферистов столкнулся в дверях с вернувшейся домой женой хозяина квартиры, которая ни в какое дорожно-транспортное происшествие не попадала. Гость поспешил исчезнуть из квартиры со словами, что пошел приглашать понятых, чтобы разбираться в ситуации. А сам пошел к банкомату перевести деньги подельнику и оставить себе обещанное им вознаграждение — 20 тысяч рублей.

Вскоре после этого его задержали. Мужчина безуспешно пытался убедить силовиков, что считал свою работу законной, а взятые у пожилого человека наличные — взяткой врачу «в благодарность за спасение жизни».

Уголовное дело о мошенничестве закончилось признанием его фигуранта виновным. Помимо отбывания срока в колонии общего режима, осужденный должен вернуть похищенную сумму.