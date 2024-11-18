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В Перми планируется обустроить зону отдыха у Мотовилихинского пруда

На разработку проекта из бюджета выделено более 14,9 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Перми планируется благоустроить территорию возле Мотовилихинского пруда. На портале госзакупок объявлен конкурс по поиску подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству объекта. На разработку проекта выделено 14,9 млн рублей.

Как следует из техзадания, обустроить планируется участок площадью 4,5 га. Здесь появятся велодорожки, прогулочные тропинки вдоль пруда, спортивные и детские игровые площадки, а также кафе, кемпинговые зоны и площадки для проведения различных массовых мероприятий. Кроме того, на территории установят питьевые фонтанчики, туалеты, малые архитектурные формы и освещение.

ЖКХ