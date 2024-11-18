В Перми планируется обустроить зону отдыха у Мотовилихинского пруда

Как следует из техзадания, обустроить планируется участок площадью 4,5 га. Здесь появятся велодорожки, прогулочные тропинки вдоль пруда, спортивные и детские игровые площадки, а также кафе, кемпинговые зоны и площадки для проведения различных массовых мероприятий. Кроме того, на территории установят питьевые фонтанчики, туалеты, малые архитектурные формы и освещение.