В Перми планируется обустроить зону отдыха у Мотовилихинского пруда

В Перми планируется благоустроить территорию возле Мотовилихинского пруда. На портале госзакупок объявлен конкурс по поиску подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству объекта. На разработку проекта выделено 14,9 млн рублей.
Как следует из техзадания, обустроить планируется участок площадью 4,5 га. Здесь появятся велодорожки, прогулочные тропинки вдоль пруда, спортивные и детские игровые площадки, а также кафе, кемпинговые зоны и площадки для проведения различных массовых мероприятий. Кроме того, на территории установят питьевые фонтанчики, туалеты, малые архитектурные формы и освещение.