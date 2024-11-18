Квартира загорелась в доме на улице Герцена в Новосибирске

Ранее на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области назвали предварительные причины пожара, в котором погибли мать и четверо детей. Напомним, трагедия произошла 17 ноября в Купинском районе. В доме проживали мужчина, женщина и шестеро детей. Глава семейства и двое сыновей-подростков смогли выбраться из горящего дома самостоятельно.