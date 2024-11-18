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Квартира загорелась в доме на улице Герцена в Новосибирске

По предварительной информации, пострадал один человек.

Источник: Комсомольская правда

Пожар произошел в жилом доме № 8/2 на улице Герцена. Там загорелась квартира на первом этаже. По предварительной информации, пострадал один человек.

— На лестничной площадке пожарные обнаружили женщину, она надышалась продуктами горения, ее передали медикам, — сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black со слов подписчика.

Ранее на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области назвали предварительные причины пожара, в котором погибли мать и четверо детей. Напомним, трагедия произошла 17 ноября в Купинском районе. В доме проживали мужчина, женщина и шестеро детей. Глава семейства и двое сыновей-подростков смогли выбраться из горящего дома самостоятельно.

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