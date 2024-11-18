Трентон
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На атомной станции в Нововоронеже включат сирены 21 ноября

Проверка системы оповещения будет плановой.

Источник: пресс-служба НВАЭС

В четверг, 21 ноября, в Нововоронежской АЭС пройдет плановая проверка локальной системы оповещения. Во время проверки включат сирены, подадут сигнал оповещения «Внимание всем!», а также сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!». Сигналы будут подавать с 10:40 до 10:45. Об этом сообщили в пресс-службе Нововоронежской АЭС.

Жителей региона просят сохранять спокойствие во время проверки, не предпринимать никаких действий, оставаться на рабочих местах.

В октябре в Воронеже прошла проверка системы оповещения. Электросирены включали с 10:40 до 10:43. Целью было оценить эффективность механизма информирования населения и готовность оборудования.

МЧС