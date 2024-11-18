На атомной станции в Нововоронеже включат сирены 21 ноября

В четверг, 21 ноября, в Нововоронежской АЭС пройдет плановая проверка локальной системы оповещения. Во время проверки включат сирены, подадут сигнал оповещения «Внимание всем!», а также сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!». Сигналы будут подавать с 10:40 до 10:45. Об этом сообщили в пресс-службе Нововоронежской АЭС.