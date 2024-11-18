В Ростове ожидается похолодание до −2 градусов

В Ростове-на-Дону ожидается похолодание до −2 градусов. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.
Согласно данным синоптиков, 18 и 19 ноября в донской столице утром в среднем температура воздуха составит −2 градуса. Ближе к обеду столбики термометров поднимутся до отметки в +7…+8 градусов. В вечернее время температура составит +1…+3 градуса. Порывы ветра в эти дни достигнут двух метров в секунду.
В среду, 20 ноября, синоптики обещают пасмурную погоду. В городе будет прохладно — утром столбики термометров покажут +1 градуса. В дневное и вечернее время температура будет колебаться от +8 до +5 градусов. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
21 и 22 ноября днем воздух в Ростове прогреется до рекордных +15 градусов. К вечеру температура составит +8…+5 градусов. Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.
На выходных синоптики обещают в Ростове небольшой дождь и температуру до +17 градусов.