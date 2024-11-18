В Ростове ожидается похолодание до −2 градусов

Согласно данным синоптиков, 18 и 19 ноября в донской столице утром в среднем температура воздуха составит −2 градуса. Ближе к обеду столбики термометров поднимутся до отметки в +7…+8 градусов. В вечернее время температура составит +1…+3 градуса. Порывы ветра в эти дни достигнут двух метров в секунду.