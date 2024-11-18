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Актер Дуэйн Джонсон раскрыл название песни, поддержавшей его в тяжелые времена

Актер признался, что открыл для себя творчество певца в сложный период, когда в его жизни «происходило много всего».

Источник: Звук

Актер признался, что открыл для себя творчество певца в сложный период, когда в его жизни «происходило много всего».

Дуэйн Джонсон рассказал о любви к треку Only (2017) во время шоу Келли Кларксон. Актер также добавил, что говорил об этой композиции с самим артистом Jelly Roll.

Мы связались друг с другом, и я рассказал ему, что это (песня — прим. ред.) значит для меня. Мы не были знакомы, но стали хорошими друзьями. Это мой мальчик, и я люблю этого парня.

Дуэйн Джонсон.

актер.

Ранее актриса Марго Робби призналась, что слушает саундтрек «Титаника» (1997), чтобы вызвать у себя слезы на съемках.