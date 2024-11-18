В Казахстане более 170 тысяч человек ограничили себя в азартных играх

Пилотный проект:

Проект был запущен 18 марта 2024 года Министерством туризма и спорта с целью упрощения подачи заявлений на самоограничение. Уже через месяц после старта через eGov mobile было подано 35 342 заявки, а к ноябрю 2024 года их число выросло до 168 250.