В Казахстане более 170 тысяч человек ограничили себя в азартных играх

Поданные заявки:
- Через мобильное приложение eGov mobile — 168 250 человек.
- В письменной форме — 2 311 человек.
Возрастная статистика:
Наибольшее количество заявок поступило от граждан в возрасте от 31 до 35 лет:
- Через eGov mobile — 40 212 человек (23,90% от общего числа).
- В письменной форме — 836 человек (36,17% от общего числа).
Пилотный проект:
Проект был запущен 18 марта 2024 года Министерством туризма и спорта с целью упрощения подачи заявлений на самоограничение. Уже через месяц после старта через eGov mobile было подано 35 342 заявки, а к ноябрю 2024 года их число выросло до 168 250.
Цифровой подход:
Проект демонстрирует устойчивый переход граждан от традиционной бумажной подачи заявлений к использованию мобильного приложения. Это подтверждает удобство и эффективность нового цифрового формата, способствующего снижению вовлечённости в азартные игры.