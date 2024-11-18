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В Казахстане более 170 тысяч человек ограничили себя в азартных играх

На 15 ноября 2024 года, согласно данным Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотерей Министерства туризма и спорта РК, более 170 тысяч человек воспользовались механизмом самоограничения от участия в азартных играх, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Поданные заявки:

  • Через мобильное приложение eGov mobile — 168 250 человек.
  • В письменной форме — 2 311 человек.

Возрастная статистика:
Наибольшее количество заявок поступило от граждан в возрасте от 31 до 35 лет:

  • Через eGov mobile — 40 212 человек (23,90% от общего числа).
  • В письменной форме — 836 человек (36,17% от общего числа).

Пилотный проект:
Проект был запущен 18 марта 2024 года Министерством туризма и спорта с целью упрощения подачи заявлений на самоограничение. Уже через месяц после старта через eGov mobile было подано 35 342 заявки, а к ноябрю 2024 года их число выросло до 168 250.

Цифровой подход:
Проект демонстрирует устойчивый переход граждан от традиционной бумажной подачи заявлений к использованию мобильного приложения. Это подтверждает удобство и эффективность нового цифрового формата, способствующего снижению вовлечённости в азартные игры.

экономика