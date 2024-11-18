«Маркетинг вбил в их мышление, что электронки — ненастоящие сигареты». Депутат высказался о законопроекте про запрет вейпов в Беларуси

По словам специалиста, в реальности ситуация выглядит не так как раз из-за нахождения в составе вейпов никотиносодержащих жидкостей. При этом тот, кто курит электронные сигареты, не могут проконтролировать дозу попадающих в организм веществ. Шевцов в связи с этим отмечает: