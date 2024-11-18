«Маркетинг вбил в их мышление, что электронки — ненастоящие сигареты». Депутат высказался о законопроекте про запрет вейпов в Беларуси

Врач и депутат Дмитрий Шевцов, зампредседателя Комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания, высказался в беседе с sb.by о законопроекте про запрет вейпов в Беларуси.
Напомним, ранее в Совете Республики, верхней палате Национального собрания, прозвучала инициатива разработки проекта закона о совершенствовании порядка оборота и использования электронных систем курения, жидкостей к ним.
Шевцов сказал, что поддерживает инициативу.
— Вейпы в нашей стране надо запрещать. Законопроект сейчас находится в стадии разработки. Все врачи убеждены: это синтетический яд и угроза здоровью нации. Очередная дань моде, причем нездоровая. И вовлечены в основном подростки.
Дмитрий Шевцов также сказал:
— Маркетинг вбил в их мышление, что электронки — ненастоящие сигареты, их пар не страшен и это креативно.
По словам специалиста, в реальности ситуация выглядит не так как раз из-за нахождения в составе вейпов никотиносодержащих жидкостей. При этом тот, кто курит электронные сигареты, не могут проконтролировать дозу попадающих в организм веществ. Шевцов в связи с этим отмечает:
— Это значит, что пользователи вейпов в общей сложности потребляют никотина намного больше — эквивалентно минимум пачке сигарет в день.
Дмитрий Шевцов отметил, что никотин может повлиять на резкое сужение сосудов мозга, сердца, почек. Их результатом могут стать геморрагические инсульты, инфаркты миокарда, почечная недостаточность.
— Огромная канцерогенная нагрузка на организм со временем может спровоцировать развитие опухолей различной локализации. Если знаете все риски, но игнорируете слова врачей, не удивляйтесь, почему в 35 получили инвалидность… — резюмировал специалист.
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