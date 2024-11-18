В Красноярске на молодые деревья одевают гофрированные трубки- «шарфы»

На улицах Красноярска на недавно посаженные деревья рабочие надевают яркие «шарфики» из гофрированных шлангов.
Оказывается, это делается не для того, чтобы придать им фотогеничный зимний вид. Нововведение нужно для дополнительной защиты неокрепших стволов.
От кого или чего — рассказали в городском управлении зеленого строительства:
— Гофрированная пластиковая труба надевается на ствол молодого дерева, чтобы защитить кору от повреждений при выкашивании травы весной, чтобы рабочие ненароком не задели и не поранили растение.