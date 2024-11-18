Дзюдоист из Молдовы стал чемпионом Европы в категории до 23 лет

Латышев выступал в весовой категории до 90 кг и одержал пять побед. По данным Национального олимпийского комитета, он победил итальянца Энрико Синьорини, серба Войнина Мандича, грузинских спортсменов Акакия Джапаридзе и Георгия Джабниашвили, а в финале одержал победу над голландцем Яном Ван Херком.