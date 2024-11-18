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Дзюдоист из Молдовы стал чемпионом Европы в категории до 23 лет

Спортсмен выступал в весовой категории до 90 кг и одержал пять побед.

Источник: Комсомольская правда

Молдавский дзюдоист Михаил Латышев стал чемпионом Европы среди молодежи в возрастной категории до 23 лет, а Оксана Дьяченко завоевала бронзовую медаль. Об этом 16 ноября сообщил Национальный олимпийский комитет. Соревнования прошли в Польше.

Латышев выступал в весовой категории до 90 кг и одержал пять побед. По данным Национального олимпийского комитета, он победил итальянца Энрико Синьорини, серба Войнина Мандича, грузинских спортсменов Акакия Джапаридзе и Георгия Джабниашвили, а в финале одержал победу над голландцем Яном Ван Херком.

Оксана Дьяченко выступала в весовой категории свыше 78 кг. Она одержала победы над грузинкой Нино Папидзе, итальянкой Тицианой Марини и эстонкой Эммой-Мелис Актас.