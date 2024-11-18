«Куда ты, туда и я». Арина Соболенко показала, как с бойфрендом наслаждается отдыхом в Париже

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко продолжает делиться фотографиями отдыха в Париже, где она пребывала в обществе бойфренда Георгиоса Франгулиса.
Арина и Георгиос. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Теннисный сезон для Арины закончился в Эр-Рияде. Она обеспечила себе звание первой ракетки, как минимум, до начала 2025 года.
Подтверждение этому очередное обновление рейтинга WTA, которое произошло 18 ноября. Там все по-прежнему. Соболенко с суммой 9416 на первой строчке, а полька Ига Свентек, набравшая 8370 очков, на второй.
После Эр-Рияда Соболенко и Франгулис залетели в Париж. Здесь можно посмотреть снимки Арины, которые она сопроводила подписью «Из Парижа с любовью».
И вот вторая серия. Снова снимки из шикарного отеля, который находится в двух шагах от Елисейских полей.
Соболенко несколько дней провела в Париже. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
«Куда ты, туда и я», — назвала эту серию Арина в соцсетях, отметив Франгулиса.
На фотографиях — шопинг, французские десерты, SPА-процедуры…
Шопинг в Париже. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
А вот пара на фоне скульптурной композиции, изображающей смертельную борьбу мифического жреца Лаокоона и его сыновей со змеями.
На фоне скульптуры. Фото: социальные сети Арины Соболенко.
Ранее мы писали, как Арина Соболенко провела сезон-2024: снова стала первой ракеткой, получила $9,7 млн призовых и выиграла два турнира «Большого шлема».