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«Куда ты, туда и я». Арина Соболенко показала, как с бойфрендом наслаждается отдыхом в Париже

Белоруска Арина Соболенко показала, как отдыхает в Париже вместе с бойфрендом.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко продолжает делиться фотографиями отдыха в Париже, где она пребывала в обществе бойфренда Георгиоса Франгулиса.

Арина и Георгиос. Фото: социальные сети Арины Соболенко.

Теннисный сезон для Арины закончился в Эр-Рияде. Она обеспечила себе звание первой ракетки, как минимум, до начала 2025 года.

Подтверждение этому очередное обновление рейтинга WTA, которое произошло 18 ноября. Там все по-прежнему. Соболенко с суммой 9416 на первой строчке, а полька Ига Свентек, набравшая 8370 очков, на второй.

После Эр-Рияда Соболенко и Франгулис залетели в Париж. Здесь можно посмотреть снимки Арины, которые она сопроводила подписью «Из Парижа с любовью».

И вот вторая серия. Снова снимки из шикарного отеля, который находится в двух шагах от Елисейских полей.

Соболенко несколько дней провела в Париже. Фото: социальные сети Арины Соболенко.

«Куда ты, туда и я», — назвала эту серию Арина в соцсетях, отметив Франгулиса.

На фотографиях — шопинг, французские десерты, SPА-процедуры…

Шопинг в Париже. Фото: социальные сети Арины Соболенко.

А вот пара на фоне скульптурной композиции, изображающей смертельную борьбу мифического жреца Лаокоона и его сыновей со змеями.

На фоне скульптуры. Фото: социальные сети Арины Соболенко.

Ранее мы писали, как Арина Соболенко провела сезон-2024: снова стала первой ракеткой, получила $9,7 млн призовых и выиграла два турнира «Большого шлема».