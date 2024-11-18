Систему биометрии запустят в МФЦ Челябинской области

Пока новый проект будет запущен только в трёх регионах страны, включая Челябинскую область.
О нововведениях в сфере обслуживания посетителей МФЦ недавно сообщило ТАСС со ссылкой на Дмитрия Григоренко, заместителя главы правительства РФ. До конца 2024 года МФЦ Ленинградской, Липецкой и Челябинской областей можно будет посетить без паспорта. Часть услуг будут реализовываться с использованием биометрии граждан. Как считают эксперты, это позволит значительно ускорить обслуживание посетителей.
Ранее о возможности запуска такой системы сообщали весной этого года. Теперь же начинается её тестирование. Любой желающий может зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Процедура эта не носит обязательного характера и является полностью добровольной. При желании можно для оформления тех же услуг использовать паспорт.
Первым регионом, где запустится новая система, станет Челябинская область. В некоторых отделениях МФЦ граждане при помощи биометрии смогут получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать машину, оформить пенсию, получить пособие после рождения ребёнка или разрешение на строительство. В случае если система себя хорошо покажет, её могут запустить и в других регионах страны. Всего в эксперименте примут участие тридцать отделений МФЦ из трёх ранее названных субъектов РФ.
Зарегистрировать свои биометрические данные в системе ЕБС можно тремя способами. Первый из них является упрощённым и даёт доступ к ограниченному набору услуг. Для него необходимо скачать приложение «Госуслуги Биометрия», авторизоваться в нём через аккаунт «Госуслуг», сделать селфи и три записи голоса согласно инструкции. Доступ к большему количеству услуг позволит получить регистрация загранпаспорта с помощью камеры смартфона и встроенной системы NFC (без неё в этом случае никак не обойтись).
Надёжнее всего будет очно зарегистрировать биометрические данные. Для этого необходимо обратиться в одно из банковских отделений, где вам помогут провести все необходимые процедуры. С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС. Ваша учётная запись активируется в течение пяти дней, что даст доступ ко всем возможным услугам. Подробности, в том числе список доступных для посещения банков, можно найти на сайте ЕБС.
Посетитель МФЦ, желающий использовать свою биометрию для получения услуги, должен сначала дать согласие на обработку персональных данных. После этого ему придётся посмотреть на терминал в окне обслуживания. Как только личность будет подтверждена, появится частично заполненный документ: заявление на оказание выбранной заранее услуги.
Ранее «МК-Челябинск» сообщал, что на Южном Урале резко возрос спрос на электронные загранпаспорта.