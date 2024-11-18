Систему биометрии запустят в МФЦ Челябинской области

Надёжнее всего будет очно зарегистрировать биометрические данные. Для этого необходимо обратиться в одно из банковских отделений, где вам помогут провести все необходимые процедуры. С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС. Ваша учётная запись активируется в течение пяти дней, что даст доступ ко всем возможным услугам. Подробности, в том числе список доступных для посещения банков, можно найти на сайте ЕБС.