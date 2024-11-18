В центре Волгограда полиция проверила ночные бары

В минувшие выходные, 16 и 17 ноября, полиция провела профилактический рейд в Центральном районе Волгограда. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, стражи порядка посетили увеселительные заведения и проверили законность продажи алкоголя в ночное время. Так сотрудник правоохранительных органов провели беседы с несовершеннолетними, которые гуляли одни.
— Проведены проверки в отношении граждан с целью выявления лиц, находящихся в розыске за совершение преступлений, нарушающих миграционное законодательство, — уточнили в полиции региона.
Стражи порядка привлекли к ответственности троих нарушителей. На них завели административные протоколы.