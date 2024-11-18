Собянин подвел итоги благоустройства Западного административного округа в этом году

«В этом году на западе Москвы мы благоустроили пять крупных общественных пространств. В районе Ново-Переделкино ожил пустырь на ул. Лукинская. Теперь здесь работает спортивный кластер — новая точка притяжения жителей от мала до велика. В его составе — скейтпарк с трамплинами, памп-трек и площадка с бетонным боулом для экстремальных видов спорта, которые точно придутся по вкусу молодежи. Поблизости обустроена зона с тренажерами и комплексами для воркаута. Неподалеку можно провести матч по мини-футболу или сыграть в городки. Рядом с полями разместили спортивный комплекс в стиле “русский ниндзя” с турниками, кольцами и канатами», — написал мэр.