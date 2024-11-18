В Красноярске ожидается сильный ветер, метель и гололедица

Так, 19 ноября в центральных районах края, в том числе в Красноярске, ожидается сильный западный ветер, порывы 15−18 м/с, снег, метель. Также жителей края предупреждают о гололедице.
Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ рекомендуют:
- соблюдать осторожность при передвижении на улице;
- парковать автомобили подальше от деревьев;
- при сильном ветре не производить работы на высоких зданиях и конструкциях;
- избегать линий электропередач и не подходить к оборвавшимся проводам;
- в помещениях плотно закрывать окна и двери.
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112, сообщают в мэрии.