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В Красноярске ожидается сильный ветер, метель и гололедица

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, ожидается ухудшение метеорологических условий.

Сейчас в Трентоне: +14° 4 м/с 58% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: НИА Красноярск

Так, 19 ноября в центральных районах края, в том числе в Красноярске, ожидается сильный западный ветер, порывы 15−18 м/с, снег, метель. Также жителей края предупреждают о гололедице.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ рекомендуют:

  • соблюдать осторожность при передвижении на улице;
  • парковать автомобили подальше от деревьев;
  • при сильном ветре не производить работы на высоких зданиях и конструкциях;
  • избегать линий электропередач и не подходить к оборвавшимся проводам;
  • в помещениях плотно закрывать окна и двери.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112, сообщают в мэрии.