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В Ростовской области за минувшую неделю произошло больше 50 пожаров

Ростовские спасатели за прошедшую неделю потушили 57 возгораний.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за минувшую неделю произошло больше 50 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 18 ноября.

Согласно опубликованной информации, во время ЧП спасли 15 жителей донского региона. Еще семь погибли.

— Спасатели привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП 23 раза, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что помощь была оказана в трех случаях, также удалось спасти трех человека. На водных объектах происшествий не зафиксировано.

Напомним, 17 ноября пожар унес жизнь 58-летнего мужчины. По предварительной информации ведомства, мужчина решил выкурить сигарету, и это привело к пожару в доме. Пламя за считанные минуты перекинулось на вещи и мебель.