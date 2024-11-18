В Ростовской области за минувшую неделю произошло больше 50 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 18 ноября.
Согласно опубликованной информации, во время ЧП спасли 15 жителей донского региона. Еще семь погибли.
— Спасатели привлекались к проведению аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации ДТП 23 раза, — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе уточнили, что помощь была оказана в трех случаях, также удалось спасти трех человека. На водных объектах происшествий не зафиксировано.
Напомним, 17 ноября пожар унес жизнь 58-летнего мужчины. По предварительной информации ведомства, мужчина решил выкурить сигарету, и это привело к пожару в доме. Пламя за считанные минуты перекинулось на вещи и мебель.