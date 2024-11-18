В день матча Россия — Сирия в Волгограде выйдет 500 единиц транспорта

В день проведения матча между сборными командами России и Сирии транспортные предприятия продлят время работы общественного транспорта и увеличат количество единиц подвижного состава. В общей сложности на основных муниципальных маршрутах будет задействовано около 500 автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.