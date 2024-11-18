В день матча Россия — Сирия в Волгограде выйдет 500 единиц транспорта

В день проведения матча между сборными командами России и Сирии транспортные предприятия продлят время работы общественного транспорта и увеличат количество единиц подвижного состава. В общей сложности на основных муниципальных маршрутах будет задействовано около 500 автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.
Как сообщили в администрации Волгограда, скоростной трамвай продолжит развозить пассажиров до 23.00 вечера, по окончании матча интервал движения составит до 5 минут. От Мамаева кургана в сторону Ельшанки последний вагон отъедет в 23.08, а к остановке «ВГТЗ» — в 23.20.
Для тех, кто решит добраться до «Волгоград Арены» на личном автомобиле, организуют порядка 3,6 тыс. парковочных мест в пешей доступности от стадиона. Несмотря на это, волгоградцев призывают отдать предпочтение общественному транспорту, чтобы снизить нагрузку на автомагистрали.