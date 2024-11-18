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В Омске классы в школах продолжают закрывать на карантин

Но после каникул заболеваемость среди школьников значительно снизилась.
Источник: Om1 Омск

В Омской области продолжают распространяться вирусы ОРВИ. По данным департамента образования мэрии Омска на 18 ноября, по причине роста заболеваемости закрыты на карантин 37 классов в 21 школе и 29 групп в 18 детских садах.

Ни одна школа не закрыта на карантин полностью. Добавим, что во время действия карантина образовательный процесс в учреждениях переводится на дистанционный формат.

По данным Управления Роспотребнадзора по Омской области на 12 ноября, чаще всего омичи болели вирусами парагриппа и COVID-19, также в регионе циркулируют риновирусы и аденовирусы.

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