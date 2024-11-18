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Колесов: с середины недели в Петербурге выпадет много мокрого снега

В Петербурге с середины недели выпадет много мокрого снега. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

Сейчас в Трентоне: +14° 4 м/с 58% 754 мм рт. ст. +9°

Первая половина недели обещает быть более теплой, чем вторая. С понедельника температура продолжит медленно понижаться, во вторник будет прохладнее: от +4 до +2 градусов.

Ожидается дождь с вкраплениями мокрого снега во второй половине дня 18 ноября. Также синоптик отметил, что осадки придут в первой половине дня 20 ноября.

«Мокрый снег, но с дождем будет идти при температуре близкой к нулю градусов. Но в центре города, да и в прибрежной части температура останется положительной в районе +1…+2 градусов».

сообщил Колесов

В Ленобласти мокрый снег и обычный будет наблюдаться на всей территории, температура местами будет слабо отрицательной.