Колесов: с середины недели в Петербурге выпадет много мокрого снега

Первая половина недели обещает быть более теплой, чем вторая. С понедельника температура продолжит медленно понижаться, во вторник будет прохладнее: от +4 до +2 градусов.
Ожидается дождь с вкраплениями мокрого снега во второй половине дня 18 ноября. Также синоптик отметил, что осадки придут в первой половине дня 20 ноября.
«Мокрый снег, но с дождем будет идти при температуре близкой к нулю градусов. Но в центре города, да и в прибрежной части температура останется положительной в районе +1…+2 градусов».
В Ленобласти мокрый снег и обычный будет наблюдаться на всей территории, температура местами будет слабо отрицательной.