Трентон
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми следователи начали проверку из-за конфликта школьников и мигрантов

На ситуацию обратил внимание глава ведомства.

Источник: Аргументы и факты / Здоровье

Следователи начали проверку после публикации в соцсетях информации о конфликте, который произошёл в Перми между школьниками и мигрантами.

В соцсетях и телеграм-каналах распространились несколько видео. На одном из них несколько подростков ставят на колени сверстника (его в официальном телеграм-канале СК РФ называют мигрантом), заставляют извиняться (он просит прощения за то, что оскорбил мать одного из участников съемки), а затем бьют руками и ногами по голове и телу. На видео видно, что в избиении участвуют как минимум три человека.

Как сообщается в соцсетях, после этого «парней поймали мигранты» и заставили извиняться уже их. На прикрепленных видео один из участников первого ролика (именно его маму якобы оскорбили) говорит в камеру, что извиняется «за то, что ставил таджика на колени». Другой молодой человек просит прощения за то, что снимал это на видео.

«СУ СК России по Пермскому краю проводится проверка, в рамках которой в том числе будет дана оценка и возможным противоправным действиям в отношении подростков», — сообщили в официальном телеграм-канале федерального Следственного комитета.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета Прикамья доложить о ходе проверки и о том, что удалось выяснить.

СК