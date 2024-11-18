В Перми следователи начали проверку из-за конфликта школьников и мигрантов

В соцсетях и телеграм-каналах распространились несколько видео. На одном из них несколько подростков ставят на колени сверстника (его в официальном телеграм-канале СК РФ называют мигрантом), заставляют извиняться (он просит прощения за то, что оскорбил мать одного из участников съемки), а затем бьют руками и ногами по голове и телу. На видео видно, что в избиении участвуют как минимум три человека.