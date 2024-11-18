В Перми следователи начали проверку из-за конфликта школьников и мигрантов

Следователи начали проверку после публикации в соцсетях информации о конфликте, который произошёл в Перми между школьниками и мигрантами.
В соцсетях и телеграм-каналах распространились несколько видео. На одном из них несколько подростков ставят на колени сверстника (его в официальном телеграм-канале СК РФ называют мигрантом), заставляют извиняться (он просит прощения за то, что оскорбил мать одного из участников съемки), а затем бьют руками и ногами по голове и телу. На видео видно, что в избиении участвуют как минимум три человека.
Как сообщается в соцсетях, после этого «парней поймали мигранты» и заставили извиняться уже их. На прикрепленных видео один из участников первого ролика (именно его маму якобы оскорбили) говорит в камеру, что извиняется «за то, что ставил таджика на колени». Другой молодой человек просит прощения за то, что снимал это на видео.
«СУ СК России по Пермскому краю проводится проверка, в рамках которой в том числе будет дана оценка и возможным противоправным действиям в отношении подростков», — сообщили в официальном телеграм-канале федерального Следственного комитета.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета Прикамья доложить о ходе проверки и о том, что удалось выяснить.