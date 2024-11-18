Рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Иркутской области

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями отметили в Иркутской области. С 11 по 17 ноября 2024 заболело 16 716 человек, в то время как за неделю до этого зафиксировали лишь 13 874 случая. В это время грипп подтвердился у одного человека. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.
— Помимо этого выявили 958 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии подтверждено 400 273 случая, — уточнили в Управлении.
Врачи напоминают, что лучшая профилактика — это вакцина. На сегодняшний день ее получило 1 081 143 жителя Приангарья, в том числе 357 319 детей. Поставить прививку можно абсолютно бесплатно в больнице по месту прикрепления.
Помимо этого стоит обратиться за медицинской помощью при первых проявлениях заболевания. Также необходимо носить маску, мыть руки, проветривать дом и вести здоровый образ жизни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 290 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за выходные.