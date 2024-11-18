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Рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Иркутской области

За прошедшую неделю заболело более 16 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями отметили в Иркутской области. С 11 по 17 ноября 2024 заболело 16 716 человек, в то время как за неделю до этого зафиксировали лишь 13 874 случая. В это время грипп подтвердился у одного человека. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

— Помимо этого выявили 958 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии подтверждено 400 273 случая, — уточнили в Управлении.

Врачи напоминают, что лучшая профилактика — это вакцина. На сегодняшний день ее получило 1 081 143 жителя Приангарья, в том числе 357 319 детей. Поставить прививку можно абсолютно бесплатно в больнице по месту прикрепления.

Помимо этого стоит обратиться за медицинской помощью при первых проявлениях заболевания. Также необходимо носить маску, мыть руки, проветривать дом и вести здоровый образ жизни.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 290 тонн снега вывезли с улиц Иркутска за выходные.