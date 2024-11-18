Рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Иркутской области

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями отметили в Иркутской области. С 11 по 17 ноября 2024 заболело 16 716 человек, в то время как за неделю до этого зафиксировали лишь 13 874 случая. В это время грипп подтвердился у одного человека. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.