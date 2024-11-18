Что подготовить к рождению ребенка и какие вещи купить: подробный чек-лист

«Многим новорожденным комфортно первые дни проводить завернутыми в “кулечек” из пеленок. Это напоминает им ощущения, которые они испытывали у мамы в животе. Нести пеленки в роддом не нужно — мы их выдаем. Если малыш более свободолюбивый и ему уютно спать в бодике или слипе, он не будит себя во сне ручками, можно смело одевать его в эту одежду», — подчеркнула врач.