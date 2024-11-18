Воронежцев предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

Аферисты стали рассылать пользователям системы Android вредоносные файлы, замаскированные под «фотографию». К ним злоумышленники прикрепляют текстовое послание с вопросом, действительно ли на фото изображен владелец аккаунта. Об этом сообщили в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Подобные сообщения в телеграме могут поступать с разных номеров. Изображение ни в коем случае нельзя открывать, поскольку расширение файла (APK) позволяет установить на телефон вредоносные программы, которые могут привести к потере персональных данных, а в результате и средств со счетов в онлайн-банках.
Чтобы не попасться на удочку мошенников, воронежцам следует помнить о том, что фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если такое сообщение поступило на телефон, ни в коем случае не стоит скачивать находящиеся в нем файлы.