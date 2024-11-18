Воронежцев предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

Чтобы не попасться на удочку мошенников, воронежцам следует помнить о том, что фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если такое сообщение поступило на телефон, ни в коем случае не стоит скачивать находящиеся в нем файлы.