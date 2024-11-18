Погода в Ростове-на-Дону на неделю 18−22 ноября: Потепление до +15 градусов и ночные заморозки, снег, дожди и гололедица

Во вторник ночью в отдельных районах небольшие, а днем местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, по северу региона — с мокрым снегом. Ночью и утром в некоторых районах осядет туман, возможен гололед и изморозь. Юго-восточный и южный ветер с переходом на юго-западный и западный ночью будет дуть со скоростью 4 — 9 метров в секунду, а днем 6 — 11. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5, при прояснениях — мороз до −4, днем будет от +2 до +7, по югу — до +10 градусов.