Погода в Ростове-на-Дону на неделю 18−22 ноября: Потепление до +15 градусов и ночные заморозки, снег, дожди и гололедица

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 18−22 ноября 2024 обещает небольшое потепление и больше солнечных дней. Правда, заморозки по ночам это не отменяет. Да и по области не обойдется без снега. Подробный прогноз по дням на рабочую пятидневку узнали в Ростовском гидрометцентре.
По ночам в некоторые дни придут заморозки. Денис Демков.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 18 ноября, по прогнозу, облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер будет дуть юго-восточный и южный со скоростью 5−10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +6 до +8 градусов.
Во вторник, 19 ноября, также будет облачно. Ночью обойдется без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Юго-восточный и южный ветер с переходом на юго-западный и западный ночью разовьет скорость до 4 — 9 метров в секунду, а днем до 6 — 11. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов, а днем +6 — +8.
В среду, 20 ноября также небо будет переменно проясняться и затягивать облаками. Ночью и утром на город осядет туман, возможен гололед. Юго-западный с переходом на юго-восточный ветер задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается от −1 до +1, а днем +7 — +9 градусов.
После пасмурной недели будут и солнечные дни. Денис Демков.
В четверг, 21 ноября, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду в первой половине дня, к вечеру станет пасмурно, а ночью зарядит дождь. Ветер будет дуть западный и юго-западный с переходом на восточный и юго-восточный со скоростью 7 — 12 метров в секунду ночью и 6 — 11 в дневные часы. Температура воздуха ночью поднимется до +7 — +8 градусов, а днем до +14 — 15.
В пятницу, 22 ноября, утро начнется с дождя, а после весь день будет пасмурно. Западный и юго-западный ветер в первой половине дня сменит свое направление во второй на восточный и юго-восточный, его скорость составит 7 — 12 метров в секунду ночью и 5 — 10 днем. Столбики термометров покажут до +7 — +10 градусов ночью и до +15 днем.
В Ростовской области в понедельник будет облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Юго-восточный и южный ветер днем будет дуть со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +6 — +8 градусов.
Во вторник ночью в отдельных районах небольшие, а днем местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя, по северу региона — с мокрым снегом. Ночью и утром в некоторых районах осядет туман, возможен гололед и изморозь. Юго-восточный и южный ветер с переходом на юго-западный и западный ночью будет дуть со скоростью 4 — 9 метров в секунду, а днем 6 — 11. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5, при прояснениях — мороз до −4, днем будет от +2 до +7, по югу — до +10 градусов.
В Ростовской области возможно потепление до +13 градусов. Денис Демков.
В среду в некоторых территориях пройдет небольшой дождь, а ночью и утром с мокрым снегом. Причем в первой половине дня местами возможен туман, изморозь и гололедица на дорогах. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, а в отдельных районах днем вероятны порывы до 12 — 14. Ночью столбики термометров покажут от −1 до +4, при прояснениях похолодает до −5, а днем +3 — +8, по югу — до +12 градусов.
В четверг будет облачная с прояснениями погода в первой половине дня, по югу днем прояснится, а к ночи по северу возможен дождь. Ветер ожидается юго-восточный и южный со скоростью 6 — 11 и порывами 8 — 13 метров в секунду. Температура воздуха составит +5 — +7 ночью и +10 — +13 днем.
В пятницу утром может пройти дождь, а весь остальной день будет пасмурным. Юго-западный ветер с переходом на юго-восточный разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +8 — +9 градусов, а в дневные часы похолодает до +6 — +8.