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Директору Новосибирского цирка Шабанову предоставили апартаменты

Сам Шабанов сообщил, что в данный момент находится на больничном и не сможет воспользоваться предоставленным жильём.
Источник: Om1 Новосибирск

Директор Новосибирского цирка Сергей Шабанов, ранее выселенный из служебного общежития, получил от Росгосцирка предложение о временном проживании в апартаментах ЖК «Олимп» до 18 ноября. Это произошло после того, как Шабанов обратился с запросом о предоставлении жилья в соответствии с трудовым договором, сообщает издание «Прецедент».

Предложение Росгосцирка включает в себя улучшенные апартаменты с террасой. Сам Шабанов заявил, что находится на больничном и не сможет воспользоваться предложенным жильем.

В июне 2024 года Шабанов был выселен из общежития по решению Росгосцирка. Следственный комитет не нашёл нарушений закона в действиях работодателя. В настоящее время Шабанов оспаривает дисциплинарные взыскания и незаконность своего выселения в суде, выиграв уже два процесса. Ранее сотни новосибирцев обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку директору цирка.

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