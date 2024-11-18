Директору Новосибирского цирка Шабанову предоставили апартаменты

Директор Новосибирского цирка Сергей Шабанов, ранее выселенный из служебного общежития, получил от Росгосцирка предложение о временном проживании в апартаментах ЖК «Олимп» до 18 ноября. Это произошло после того, как Шабанов обратился с запросом о предоставлении жилья в соответствии с трудовым договором, сообщает издание «Прецедент».
Предложение Росгосцирка включает в себя улучшенные апартаменты с террасой. Сам Шабанов заявил, что находится на больничном и не сможет воспользоваться предложенным жильем.
В июне 2024 года Шабанов был выселен из общежития по решению Росгосцирка. Следственный комитет не нашёл нарушений закона в действиях работодателя. В настоящее время Шабанов оспаривает дисциплинарные взыскания и незаконность своего выселения в суде, выиграв уже два процесса. Ранее сотни новосибирцев обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку директору цирка.
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