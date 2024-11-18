Директору Новосибирского цирка Шабанову предоставили апартаменты

В июне 2024 года Шабанов был выселен из общежития по решению Росгосцирка. Следственный комитет не нашёл нарушений закона в действиях работодателя. В настоящее время Шабанов оспаривает дисциплинарные взыскания и незаконность своего выселения в суде, выиграв уже два процесса. Ранее сотни новосибирцев обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку директору цирка.