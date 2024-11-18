Район Третьей Рабочей во Владивостоке заметно преобразился

Заброшенный транзитный сквер в районе Тобольской, 10 во Владивостоке превратился в комфортную пешеходную зону с лавочками, качелями, детскими игровыми площадками, амфитеатром, освещением и видеонаблюдением. Строители завершили первый этап благоустройства этой общественной территории в рамках регионального проекта «1000 дворов», сообщает ИА PrimaMedia.
Как рассказал глава Владивостока Константин Шестаков, который 15 ноября вместе с местными жителями в праздничной обстановке открыл обновленное общественное пространство, своим появлением сквер обязан инициативности местных жителей. Именно благодаря заявкам простых горожан в рамках регионального проекта «1000 дворов» работы удалось провести в этом году.
«Жители близлежащих домов подали заявки на участие в проекте. Благодаря этому удалось реализовать небольшой сквер, который станет местом встреч и семейных прогулок. Наши задачи простые — это сделать территории максимально комфортными благодаря всем источникам финансирования», — рассказал Константин Шестаков.
Активность людей отметил и депутат городской думы Александр Бондяев. По его словам, жители микрорайона с нетерпением ждали здесь завершения работ.
«Местные жители здесь достаточно активные. Все их предложения по развитию этого общественного пространства мы обязательно учтем и сделаем сквер ещё лучше», — отметил депутат.
Он также подчеркнул, что акцент в сквере был сделан сразу на двух детских площадках, так как территория здесь ровная, достаточно большая и идеально подходит для прогулок и детских игр.
В честь официального открытия сквера в районе Тобольской, 10 для горожан устроили настоящий праздник.
Следует отметить, что не так давно ещё одно современное пространство с дорожками, лавочками, качелями и озеленением появилось в районе Третьей Рабочей, на Жигура, 2−6, по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
«В этом году по нацпроекту в городе также благоустраивают парк на Кирова, 116 и сквер на Ватутина, 26. По региональной программе ремонтируют аллею на Сахалинской, а на средства специального казначейского кредита идет второй этап реконструкции набережной Спортивной гавани», — напомнили в пресс-службе мэрии.
В администрации города также добавляют, что в благоустройстве участвуют и представители бизнес-сообщества. Так, силами ГК «Самолёт» создано новое общественное пространство рядом с центральной площадью, по заказу компании «Реми» открыли большую детскую площадку на набережной в районе Батарейной. «Приморский кондитер» ведет строительство сквера на Алеутской, по заказу торговой сети «Пятерочка» появится новый сквер на пересечении улиц Светланской и Уборевича.