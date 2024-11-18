Район Третьей Рабочей во Владивостоке заметно преобразился

В администрации города также добавляют, что в благоустройстве участвуют и представители бизнес-сообщества. Так, силами ГК «Самолёт» создано новое общественное пространство рядом с центральной площадью, по заказу компании «Реми» открыли большую детскую площадку на набережной в районе Батарейной. «Приморский кондитер» ведет строительство сквера на Алеутской, по заказу торговой сети «Пятерочка» появится новый сквер на пересечении улиц Светланской и Уборевича.