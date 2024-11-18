Недельные новогодние каникулы в Приморском крае подорожали до 70 тысяч рублей

«Аренда коттеджей особенно востребована в новогодние праздники. Стоимость предложения на базах отдыха Владивостока стартует от 20−25 тысяч рублей и достигает 100 тысяч и больше в сутки. К примеру, аренда дома площадью 120 метров на турбазе RushinDorf в районе Де-Фриза будет стоить 245 тысяч рублей за 7 ночей», — сообщает PrimMedia.