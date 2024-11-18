В РФ начали первое клиническое исследование CAR-T-клеточного препарата

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Первое клиническое исследование отечественного CAR-T-клеточного препарата, предназначенного для лечения злокачественных заболеваний крови, началось в РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
«Препарат “Утжефра”, разработанный в НМИЦ гематологии Минздрава России при поддержке Министерства здравоохранения РФ, предназначен для лечения злокачественных заболеваний крови», — говорится в сообщении.
Уточняется, что после завершения клинических исследований и прохождения регистрации препарат «Утжефра» станет доступен и для других медицинских учреждений страны. Его производство будет организовано на лицензированной площадке центра, завершение ее строительства запланировано на 2026 год.
«Инновационный клеточный препарат будет применяться для лечения особо агрессивных форм клеточных злокачественных заболеваний крови. Это пациенты с рецидивами и устойчивыми к терапии формами, для которых других методов терапии фактически не существует. Клиническое исследование рассчитано на 60 пациентов, которые должны будут получить эту терапию в ближайший год, при этом оно откроет новые возможности и даст шанс тысячам и тысячам больных», — рассказала журналистам руководитель отдела клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России главный исследователь Ольга Алешина.