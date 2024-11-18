В РФ начали первое клиническое исследование CAR-T-клеточного препарата

«Инновационный клеточный препарат будет применяться для лечения особо агрессивных форм клеточных злокачественных заболеваний крови. Это пациенты с рецидивами и устойчивыми к терапии формами, для которых других методов терапии фактически не существует. Клиническое исследование рассчитано на 60 пациентов, которые должны будут получить эту терапию в ближайший год, при этом оно откроет новые возможности и даст шанс тысячам и тысячам больных», — рассказала журналистам руководитель отдела клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России главный исследователь Ольга Алешина.