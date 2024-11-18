Новосибирцы победили в национальном музыкальном проекте «Универвидение»

Студенты Новосибирского государственного аграрного университета победили в музыкальном конкурсе «Универвидение». О результатах конкурса сообщили в правительстве Новосибирской области.
На гала-шоу студенты исполнили песни собственного сочинения, а также хиты и кавер-версии исполнителей российской и зарубежной эстрады, в том числе и с экспертами финального шоу, информируют в правительстве региона.
В проекте участвовало 75 человек, которые сформировали 40 коллективов из разных регионов России. В финале за первое место боролись 15 команд. По итогам финального голосования победителем конкурса стал коллектив из Новосибирской области.