Трентон
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы победили в национальном музыкальном проекте «Универвидение»

Коллектив исполнил песни собственного сочинения.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Студенты Новосибирского государственного аграрного университета победили в музыкальном конкурсе «Универвидение». О результатах конкурса сообщили в правительстве Новосибирской области.

На гала-шоу студенты исполнили песни собственного сочинения, а также хиты и кавер-версии исполнителей российской и зарубежной эстрады, в том числе и с экспертами финального шоу, информируют в правительстве региона.

В проекте участвовало 75 человек, которые сформировали 40 коллективов из разных регионов России. В финале за первое место боролись 15 команд. По итогам финального голосования победителем конкурса стал коллектив из Новосибирской области.

музыка