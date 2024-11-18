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Азовское море планируют очистить от медуз в 2025 году

Росрыболовство с 2025 года начнет очистку Азовского моря от медуз. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Василия Соколова.

Источник: Коммерсантъ

Из-за уменьшения речного стока в Азовском море повышается уровень солености. Это приводит к тому, что в море попадают медузы, которые активно размножаются. В результате увеличивается нагрузка на кормовую базу молоди основных промысловых рыб. По словам Василия Соколова, руководителям Росрыболовства поручено разработать мероприятие по очистке Азовского моря от медуз и гребневиков, поскольку это влияет не только на запасы рыб, но и на туризм.

Очистку запустят экспериментально в следующем году. После этого планируют перейти к полноценным мероприятиям. Программа реализуется под патронажем правительства РФ по всему Приазовскому региону. Росрыболовство рассчитывает, что она будет выполняться с учетом мероприятий по очистке моря от медуз.

экология