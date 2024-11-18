Азовское море планируют очистить от медуз в 2025 году

Из-за уменьшения речного стока в Азовском море повышается уровень солености. Это приводит к тому, что в море попадают медузы, которые активно размножаются. В результате увеличивается нагрузка на кормовую базу молоди основных промысловых рыб. По словам Василия Соколова, руководителям Росрыболовства поручено разработать мероприятие по очистке Азовского моря от медуз и гребневиков, поскольку это влияет не только на запасы рыб, но и на туризм.