Азовское море планируют очистить от медуз в 2025 году

Из-за уменьшения речного стока в Азовском море повышается уровень солености. Это приводит к тому, что в море попадают медузы, которые активно размножаются. В результате увеличивается нагрузка на кормовую базу молоди основных промысловых рыб. По словам Василия Соколова, руководителям Росрыболовства поручено разработать мероприятие по очистке Азовского моря от медуз и гребневиков, поскольку это влияет не только на запасы рыб, но и на туризм.
Очистку запустят экспериментально в следующем году. После этого планируют перейти к полноценным мероприятиям. Программа реализуется под патронажем правительства РФ по всему Приазовскому региону. Росрыболовство рассчитывает, что она будет выполняться с учетом мероприятий по очистке моря от медуз.