Пилот самолета, летевшего в Калининград, назвал Рахманинова поэтом и писателем

В Калининграде завершился международный фестиваль «Джаз в филармонии». Большой концерт дали в областной филармонии 17 ноября, выступали народный артист России Даниил Крамер и лауреат международных конкурсов Валерий Гроховский.
Один из выдающихся российских музыкантов во время концерта поделился со зрителями своим удивлением. В самолете, на котором он летел из Москвы, пилот по громкой связи «обозвал» композитора и пианиста Рахманинова… писателем.
«Пилот приветствовал пассажиров “на борту лайнера, носящего имя великого русского поэта и писателя Сергея Рахманинова”, затем повторил по-английски», — поделился музыкант.
Сергей Рахманинов — русский композитор, пианист, дирижер. Синтезировал в творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ и создал свой оригинальный стиль.