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Пилот самолета, летевшего в Калининград, назвал Рахманинова поэтом и писателем

О конфузе рассказал один из музыкантов, прилетевший на лайнере на джаз-фестиваль.

В Калининграде завершился международный фестиваль «Джаз в филармонии». Большой концерт дали в областной филармонии 17 ноября, выступали народный артист России Даниил Крамер и лауреат международных конкурсов Валерий Гроховский.

Один из выдающихся российских музыкантов во время концерта поделился со зрителями своим удивлением. В самолете, на котором он летел из Москвы, пилот по громкой связи «обозвал» композитора и пианиста Рахманинова… писателем.

«Пилот приветствовал пассажиров “на борту лайнера, носящего имя великого русского поэта и писателя Сергея Рахманинова”, затем повторил по-английски», — поделился музыкант.

Сергей Рахманинов — русский композитор, пианист, дирижер. Синтезировал в творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ и создал свой оригинальный стиль.

музыка