Барабанщик сайд-проекта Тима Ламбезиса из As I Lay Dying покинул группу

Шорт заметил, что так часто слышал от Ламбезиса фразу «Я стану лучше», что она превратилась «в заезженную пластинку» и не принесла реальных перемен. Из-за этого барабанщик потерял доверие к вокалисту, и это повлияло «на его психическое здоровье и личную жизнь». Музыкант подчеркнул, что игнорировать это и дальше он просто не может.