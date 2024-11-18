Акция «Встречная полоса» пройдет в Братске и районе 19 ноября

В Братске и районе 19 ноября 2024 пройдет акции «Встречная полоса». Связано это с тем, что с начала 2024 инспекторы зафиксировали 25 аварий, которые произошли из-за выезда на встречку. В ДТП погибло 10 человек, еще 17 взрослых и один ребенок получили травмы различной степени тяжести. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.
— Полицейские проводят рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения водителями авто, выезжающих на полосу, предназначенную для встречного движения. Административное наказание за нарушение предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей либо лишение прав управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Напомним, выезд на встречную полосу — опасный маневр, в любой момент он может закончиться гибелью водителей или пассажиров. Прежде чем обгонять авто, необходимо убедиться в собственной безопасности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что восемь человек погибли в ДТП в Иркутской области за неделю.