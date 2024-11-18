Акция «Встречная полоса» пройдет в Братске и районе 19 ноября

В Братске и районе 19 ноября 2024 пройдет акции «Встречная полоса». Связано это с тем, что с начала 2024 инспекторы зафиксировали 25 аварий, которые произошли из-за выезда на встречку. В ДТП погибло 10 человек, еще 17 взрослых и один ребенок получили травмы различной степени тяжести. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.