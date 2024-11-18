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Чем завершился для белоруски годовой «полет» на Луну

Более семидесяти исследований, которые позволят ученым выявить индивидуальную стратегию адаптации организма к условиям длительного космического полета, успешно выполнила вместе со своими коллегами Ольга Мастицкая — белорусский участник годового «полета» на Луну.

Источник: Российская газета

Комментируя завершившийся в середине ноября 366-суточный изоляционный эксперимент SIRIUS-23, который имитировал различные по длительности космические полеты, в руководстве института медико-биологических проблем РАН пояснили также, что его целью было изучение адаптационных процессов, происходящих в организме человека при моделировании комплекса факторов космического полета в гермообъекте с искусственной средой обитания.

Вместе с белорусской участницей эксперимента в экипаж входило пять россиян, включая командира Юрия Чеботарева, бортинженера Анжелику Парфенову, врача Ксению Орлову, исследователей Ксению Шишенину и Рустама Зарипова.

В программу имитации долгосрочной миссии входили и задачи по дистанционному управлению роботизированными аппаратами на поверхности спутника Земли, в том числе с задержкой по времени, его облету с поиском места посадки и проведению напланетных операций в составе группы из четырех человек.

Дружная команда «покорителей» Луны провела штатные операции по стыковке и разгрузке четырех транспортных кораблей дооснащения и выполнила пять имитационных выходов на лунную поверхность, а также готовила материалы для научно обоснованных методов профилактики негативных воздействий техногенной среды обитания.

космос
наука