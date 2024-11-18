Чем завершился для белоруски годовой «полет» на Луну

Комментируя завершившийся в середине ноября 366-суточный изоляционный эксперимент SIRIUS-23, который имитировал различные по длительности космические полеты, в руководстве института медико-биологических проблем РАН пояснили также, что его целью было изучение адаптационных процессов, происходящих в организме человека при моделировании комплекса факторов космического полета в гермообъекте с искусственной средой обитания.
Вместе с белорусской участницей эксперимента в экипаж входило пять россиян, включая командира Юрия Чеботарева, бортинженера Анжелику Парфенову, врача Ксению Орлову, исследователей Ксению Шишенину и Рустама Зарипова.
В программу имитации долгосрочной миссии входили и задачи по дистанционному управлению роботизированными аппаратами на поверхности спутника Земли, в том числе с задержкой по времени, его облету с поиском места посадки и проведению напланетных операций в составе группы из четырех человек.
Дружная команда «покорителей» Луны провела штатные операции по стыковке и разгрузке четырех транспортных кораблей дооснащения и выполнила пять имитационных выходов на лунную поверхность, а также готовила материалы для научно обоснованных методов профилактики негативных воздействий техногенной среды обитания.