В ТМУ открылась лаборатория метаболической и клеточной инженерии

ТЮМЕНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Лаборатория метаболической и клеточной инженерии для проведения исследований в области биотехнологий и разработки лекарств с использованием культур клеток открылась в Тюменском медуниверситете Минздрава России, передает корреспондент ТАСС с мероприятия.
«Прежде всего, эта лаборатория — часть нашего проекта, который связан с развитием биотехнологий не только в университете, но и в Тюменской области. Это первый шаг к тому, что мы планируем делать совместно с нашими партнерами из других университетов в кампусе. Сами исследования, которые здесь возможно проводить, это, прежде всего, работа с методами генной инженерии, с клетками животных, растений по производству [белков]. В будущем мы, конечно, целимся на моноклональные антитела, на терапию онкологических заболеваний, на орфанные заболевания, то, что сейчас изучает все человечество, все ученые мира», — сказал ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров на открытии лаборатории.
Деятельность по созданию инновационных лекарственных форм и получению новых фармсубстанций планируется продолжить в межуниверситетском кампусе в лаборатории фармацевтического скрининга, там разработки выйдут на этап создания продукта и выведения его на рынок. На базе лаборатории будут обучаться магистранты Тюменского медицинского университета по программе «Биотехнология», которая стартовала в вузе в 2024 году. Кроме этого, магистранты этой программы будут проходить стажировку на базе биотехнологической компании «Биокад» в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что основными направлениями деятельности открывшейся лаборатории станут получение биологически полноценных белков для пациентов с онкологическими заболеваниями, получение природных и рекомбинантных белков из биообъектов, создание клеток суперпродуцентов биологически активных соединений с использованием подходов метаболической и клеточной инженерии, разработка технологий создания новых фармацевтических субстанций методами биотехнологий.
Заведующий лабораторией Даниэль Бояринцев отметил, что в ней уже реализуется проект по получению белка из клеток моркови и шпината для восстановления пациентов с онкологическими заболеваниями. «На сегодняшний день в лаборатории уже стартовал проект “Биотехфарма”, он направлен на получение биологически полноценных белков для пациентов с онкологическими заболеваниями. Это биологический полноценный аналог, которым мы можем восполнить дефицит незаменимых аминокислот у пациентов, для того чтобы он мог восстановиться после приема химиотерапевтических препаратов, чтобы ткани быстрее восстанавливались. Отчасти, конечно, одна из задач, которая перед нами стоит, это разработать лекарственную форму, подходящую для пациентов, чтобы аминокислоты, которые образовались в ходе переваривания этого белка, доходили до органов и тканей пациентов», — сказал он.
О кампусе.
Межвузовский кампус в Тюмени реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты», курируемого Минобрнауки России. Проект кампуса предполагает строительство 10 объектов, среди которых учебно-лабораторный комплекс, технопарк, центр поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центр, четыре общежития и гостиница. Их общая площадь — более 167 тыс. кв. м. Кампус вместит почти 5 тыс. студентов. Строительство планируется начать в 2025 году. В 2028 году объект будет введен в эксплуатацию, бюджет проекта составит 32 млрд рублей.