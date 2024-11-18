В ТМУ открылась лаборатория метаболической и клеточной инженерии

«Прежде всего, эта лаборатория — часть нашего проекта, который связан с развитием биотехнологий не только в университете, но и в Тюменской области. Это первый шаг к тому, что мы планируем делать совместно с нашими партнерами из других университетов в кампусе. Сами исследования, которые здесь возможно проводить, это, прежде всего, работа с методами генной инженерии, с клетками животных, растений по производству [белков]. В будущем мы, конечно, целимся на моноклональные антитела, на терапию онкологических заболеваний, на орфанные заболевания, то, что сейчас изучает все человечество, все ученые мира», — сказал ректор Тюменского медицинского университета Иван Петров на открытии лаборатории.