Эксперты рассказали о правовых сложностях постройки подводной стены у Антарктиды

Проведенный исследователями анализ указывает на то, что предлагаемые планы по постройке подобных защитных барьеров у берегов Антарктики потребуют постройки на территории южного континента промышленной инфраструктуры, которая может быть использована не только для решения этой задачи, но и потенциально в военных или геополитических целях. Это, в свою очередь, ставит вопросы, связанные с национальным или международным контролем над подобными объектами и их защитой от внешних посягательств и саботажа.