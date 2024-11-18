Эксперты рассказали о правовых сложностях постройки подводной стены у Антарктиды

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Специалисты в области международного права из Японии и Германии изучили текущие предложения климатологов установить у берегов Антарктиды гигантские барьеры для защиты подножий ледников от таяния и пришли к выводу, что реализация этих планов потребует внесения изменений в Договор об Антарктике 1959 года и связанных с ним международных правовых норм. Об этом сообщила пресс-служба Университета Кобе.
«Сейчас ведется активное обсуждение подобных мер и технологий с точки зрения технической реализуемости этих предложений и социальных аспектов предлагаемых планов. Эти дискуссии, однако, не учитывают или опасным образом принижают потенциальные международные политические риски, связанные с реализацией этих планов в среде, которая последние 60 лет была образцом международной кооперации», — пояснил профессор Университета Кобе (Япония) Акихо Сибата, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняет профессор Сибата, около года назад финские климатологи опубликовали в журнале Nature статью, в которой они предложили установить в море Амундсена и в других прибрежных регионах Антарктики гигантскую подводную стену длиной в 80 км и высотой в сто метров. Ее сооружение защитит подножие уязвимых ледников полуострова Антарктический от действия теплой воды, что замедлит их разрушение и предотвратит резкий рост уровня моря.
Идея привлекла широкое внимание экспертов и публики, и один из ее аналогов был недавно вынесен на обсуждение в рамках очередного Консультативного совещания по Договору об Антарктике (ATCM), которое проходило в мае этого года в индийском Кочи. Выход предложения на серьезный уровень международных дискуссий привлек внимание Сибаты и ведущего научного сотрудника Института изучения мира во Франкфурте (Германия) Патрика Фламма, которые совместно изучили его международно-политические и правовые аспекты.
Постройка инфраструктуры.
Проведенный исследователями анализ указывает на то, что предлагаемые планы по постройке подобных защитных барьеров у берегов Антарктики потребуют постройки на территории южного континента промышленной инфраструктуры, которая может быть использована не только для решения этой задачи, но и потенциально в военных или геополитических целях. Это, в свою очередь, ставит вопросы, связанные с национальным или международным контролем над подобными объектами и их защитой от внешних посягательств и саботажа.
Особые сложности, как отмечают ученые, вносит то, что часть тающих ледовых массивов, таких как ледники Тейтса и Пайн-Айленд, расположены севернее 60 параллели южной широты, которая является официальной границей Антарктики в рамках договора 1959 года. Все это говорит о необходимости внесения существенных изменений в существующий правовой режим для обеспечения реализации этих планов, что может запустить широкую дискуссию о суверенитете и правилах пользования территорией Антарктики, аналоги которой происходили в конце 1980-х годов при обсуждении добычи полезных ископаемых в Антарктике, подытожили ученые.