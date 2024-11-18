Работу скоростного трамвая 19 ноября продлят до 23.00

19 ноября 2024 в Волгограде в день футбольного матча между сборными командами России и Сирии на маршруты общественного транспорта выйдут порядка 500 автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Работу скоростных трамваев продлят до 23.00, сообщили в мэрии.
— По окончании матча интервал движения скоростных трамваев сократится до 5 минут. Последний вагон от остановки «Мамаев Курган» в направлении станции «Ельшанка» пойдет в 23.08, в направлении «ВГТЗ» — в 23.20, — рассказали в администрации города.
Также болельщиков после матча будут ждать на остановках автобусы, троллейбусы и электробусы, которые будут отправляться, как только наполнится салон. Пустят и две электрички — на юг Волгограда и в Волжский.
Для тех, кто приедет на стадион на машине, будет 3600 парковочных мест. Но волгоградцев предупреждают — пробки неизбежны. Трамвай будет быстрее.