Медучреждения Иркутской области поддержали недоношенных детей в рамках акции «Мне не фиолетово»

Недоношенные дети, как правило, имеют массу тела при рождении менее 2,5 килограммов, очень низкую массу — менее 1,5 килограммов и экстремально низкую — менее 1 килограмма. Благодаря высококвалифицированным врачам и современным методам лечения, ежегодно в регионе удается выхаживать сотни таких детей. Медицинские учреждения также активно проводят мероприятия для повышения осведомленности о проблеме преждевременных родов.