Медучреждения Иркутской области поддержали недоношенных детей в рамках акции «Мне не фиолетово»

В этот день пять медучреждений региона включили фиолетовую подсветку, символизируя поддержку семей, сталкивающихся с проблемами преждевременных родов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках мероприятия в учреждениях прошли различные акции и встречи. В Иркутском городском перинатальном центре имени Малиновского состоялась встреча врачей и родителей, чьи дети находятся на разных этапах выхаживания. В результате обсуждения было принято решение о создании пациентского совета на базе центра.
Согласно информации областного министерства здравоохранения, в 2023 году в регионе родилось около 23 тысяч детей, из которых более 1,7 тысячи оказались недоношенными. Примерно 100 из них имели экстремально низкую массу тела при рождении.
Недоношенные дети, как правило, имеют массу тела при рождении менее 2,5 килограммов, очень низкую массу — менее 1,5 килограммов и экстремально низкую — менее 1 килограмма. Благодаря высококвалифицированным врачам и современным методам лечения, ежегодно в регионе удается выхаживать сотни таких детей. Медицинские учреждения также активно проводят мероприятия для повышения осведомленности о проблеме преждевременных родов.