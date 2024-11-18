Трентон
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже расширят территорию Юго-западного кладбища

Под захоронения отдадут прилегающий участок.

Источник: Комсомольская правда

Комиссия по рассмотрению вопросов эффективного использования земельных ресурсов на территории Воронежа приняла решение расширить территорию Юго-Западного кладбища. С этой целью будут использовать прилегающий к погосту участок земли, уточнили в правительстве.

Кроме того на заседании комиссии одобрили идею использовать не разграниченные территории в Центральном района для социальных целей. Всего выявили 9 земельных участков площадью более 15 тысяч квадратных метров. Их отдадут под расширение придомовых территорий, размещение мест отдыха и благоустройство территории.

Выявленные участки земли у водохранилища используют под парки, скверы и также для благоустройства.