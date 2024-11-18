В Воронеже расширят территорию Юго-западного кладбища

Кроме того на заседании комиссии одобрили идею использовать не разграниченные территории в Центральном района для социальных целей. Всего выявили 9 земельных участков площадью более 15 тысяч квадратных метров. Их отдадут под расширение придомовых территорий, размещение мест отдыха и благоустройство территории.