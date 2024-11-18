Объездная дорога на площади Свободы готовится к открытию

На площади Свободы в Нижнем Новгороде, где строится новая станция метрополитена, готовится к открытию объездная дорога. Об этом сообщает правительство Нижегородской области в соцсети.
Проезд соединит улицу Варварскую с улицей Ванеева — предусмотрено по одной полосе в каждую сторону. Здесь уже готовы асфальт и бордюры, скоро будут устанавливать дорожные знаки.
После того, как дорогу примет комиссия, будет открыто движение транспорта. Сроки пока не уточняются.
Ранее сообщалось, что участки проезда с улицы Варварской на Семашко и с Семашко на улицу Горького уже завершены.