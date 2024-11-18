В Челябинске накажут подрядчика, сорвавшего сроки благоустройства парка за 19,8 млн рублей

Фирма «Стрела Плюс» должна была построить в парке сцену до начала празднования Дня города в сентябре, ведь глава Калининского района Владимир Шамне планировал провести там мероприятия. Однако компания не успела завершить работы и пообещала всё сделать до 15 ноября. Во время нового контрольного выезда Алексей Лошкин убедился, что сцена до сих пор не построена. Подрядчик называл разные причины, но все они не устроили нового градоначальника.