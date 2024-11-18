В Челябинске накажут подрядчика, сорвавшего сроки благоустройства парка за 19,8 млн рублей

Фирма «Стрела Плюс» должна была построить в парке сцену до начала празднования Дня города в сентябре, ведь глава Калининского района Владимир Шамне планировал провести там мероприятия. Однако компания не успела завершить работы и пообещала всё сделать до 15 ноября. Во время нового контрольного выезда Алексей Лошкин убедился, что сцена до сих пор не построена. Подрядчик называл разные причины, но все они не устроили нового градоначальника.
— Сейчас самое главное — завершить работы. Главе района, как заказчику данных работ, поручил применить все санкций, предусмотренные 44-м Федеральным законом, и в том числе, чтобы он подготовил соответствующее обращение в правоохранительные органы.
Федеральный закон № 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) предусматривает наказание в виде штрафа. Его размер будет зависеть от статьи, которую предъявят правоохранительные органы.
Благоустройством парка занимались два подрядчика. Вторая компания «Строительство инженерных коммуникаций» тоже сорвала сроки и не отремонтировала фонтан за 9,8 миллиона рублей.