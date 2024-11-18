Программу соцподдержки ветеранов боевых действий утвердили в Иркутской области

— Мы выделяем больше денег на реализацию. Так, в 2022 на эти цели направили 6,2 миллиона, а в 2024 — уже 21,5 миллиона. Делаем всё, чтобы решать самые актуальные для ветеранов вопросы. В настоящее время число ветеранов пополняется за счет участников специальной военной операции, — отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.