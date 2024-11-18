Программу соцподдержки ветеранов боевых действий утвердили в Иркутской области

В Приангарье с 2022 года действует государственная региональная программа «Социальная поддержка ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий». Ее создали для того, чтобы улучшить положение и качество жизни ветеранов. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, сейчас утвердили новую программу на 2025−2027 годы.
— Мы выделяем больше денег на реализацию. Так, в 2022 на эти цели направили 6,2 миллиона, а в 2024 — уже 21,5 миллиона. Делаем всё, чтобы решать самые актуальные для ветеранов вопросы. В настоящее время число ветеранов пополняется за счет участников специальной военной операции, — отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.
Благодаря программе ветераны могут уехать в санатории, получить компенсацию на изготовление и ремонт зубных протезов, получить жилье в рамках закона «О ветеранах», проходить медосмотры, на льготных условиях посещать учреждения культуры. Помимо всего прочего им оказывают помощь при трудоустройстве.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что почти четыре тысячи семей Иркутской области получили остаток маткапитала.