В Калининградскую область не пустили 7 тонн турецких томатов, заражённых опасным вредителем. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор в понедельник, 18 ноября.
«Проведён карантинный фитосанитарный контроль партии томатов свежих в количестве 19,5 т, поступивших из Турецкой Республики. Продукция следовала в сопровождении фитосанитарного сертификата. В партии томатов был обнаружен карантинный вредитель овощных культур — южноамериканская томатная моль. Наличие гусеницы вредителя в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторным заключением. Выпуск заражённых томатов в количестве 7 т запрещён», — говорится в сообщении.
По решению собственника подкарантинную продукцию направили на карантинное фитосанитарное обеззараживание.
Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Povolny) поражает овощные культуры закрытого и открытого грунта семейства паслёновых. Гибель урожая может достигать 100%. Родиной южноамериканской томатной моли является Центральная Америка, откуда вредитель активно распространился на территорию Южной Америки, в Европу и страны Средиземноморья. Завозится томатная моль с рассадой и плодами, встречается в продукции во всех фазах своего развития.
В июне сообщалось, что в Калининградскую область не пустили 38 тонн турецких фруктов, заражённых опасным вредителем.