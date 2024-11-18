В Калининградскую область не пустили 7 тонн турецких томатов, заражённых опасным вредителем

Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Povolny) поражает овощные культуры закрытого и открытого грунта семейства паслёновых. Гибель урожая может достигать 100%. Родиной южноамериканской томатной моли является Центральная Америка, откуда вредитель активно распространился на территорию Южной Америки, в Европу и страны Средиземноморья. Завозится томатная моль с рассадой и плодами, встречается в продукции во всех фазах своего развития.